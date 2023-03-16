В Ленобласти суд подтвердил право мобилизованного на АГС

Ленинградский областной суд подтвердил незаконность призыва на военную службу жителя Гатчины Павла Мушуманского, который добивался права на альтернативную гражданскую службу после мобилизации. Об этом «Фонтанке» 16 марта рассказал адвокат Александр Передрук.



«Решение Гатчинского городского суда оставили без изменений, жалобу — без удовлетворения. Осталось урегулировать формальности, связанные с его увольнением, но никаких оснований удерживать его в части нет», — объяснил защитник.



Павел Мушуманский получил повестку по мобилизации 24 сентября. После этого он сам пришел в военкомат и попросил направить его на АГС из-за религиозных убеждений, но Мушуманскому отказали и отправили в военную часть в Лугу.

