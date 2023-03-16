    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, зап

    762мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.75eur80.88

    Мобилизация

    В Ленобласти суд подтвердил право мобилизованного на АГС

    1390
    обсудить

    Ленинградский областной суд подтвердил незаконность призыва на военную службу жителя Гатчины Павла Мушуманского, который добивался права на альтернативную гражданскую службу после мобилизации. Об этом «Фонтанке» 16 марта рассказал адвокат Александр Передрук.

    «Решение Гатчинского городского суда оставили без изменений, жалобу — без удовлетворения. Осталось урегулировать формальности, связанные с его увольнением, но никаких оснований удерживать его в части нет», — объяснил защитник.

    Павел Мушуманский получил повестку по мобилизации 24 сентября. После этого он сам пришел в военкомат и попросил направить его на АГС из-за религиозных убеждений, но Мушуманскому отказали и отправили в военную часть в Лугу.

    Законность своего призыва он успешно оспорил в Гатчинском городском суде: призыв признали незаконным. Жалобу на решение в пользу мобилизованного подал военный комиссар Гатчины и Гатчинского района.

    В 2019 году Мушуманский по религиозным соображениям проходил альтернативную гражданскую службу вместо срочной военной.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Альтернативная гражданская службаАльтернативная служба в армииАльтернативная службаМобилизацияПризыв в армиюСуд
    ЛАЙК8
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close