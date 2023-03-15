«Как вы себе представляете, что главе государства не доложено?» В Кремле прокомментировали ситуацию с американским беспилотником

Кремлю нечего добавить к заявлению Минобороны о ситуации с американским беспилотником, упавшим в Черное море. Президенту РФ Владимиру Путину об этом случае докладывали, сообщил 15 марта его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Вопрос, докладывали ли, по меньшей мере странный. Как вы себе представляете, что главе государства, верховному главнокомандующему об инциденте не доложено? Конечно, такого не может быть», — отметил он.
Заявление Минобороны Песков назвал «достаточно исчерпывающим». По его словам, двусторонние отношения [CША и РФ] находятся «в низшей точке, в весьма плачевном состоянии». Песков добавил, что каждая из стран будет отстаивать свои интересы, но Россия не отказывается от конструктивного диалога, как и всегда.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на американских военных чиновников сообщило, что упавший в Черное море беспилотник не был оснащен вооружением и летел на «обычную» разведывательную миссию. Источники также заявили, что российские военные самолеты якобы сбрасывали на беспилотник топливо, чтобы запачкать его камеры и повредить датчики.
В Европейском командовании ВС США заявили, что над Черным морем истребитель РФ Су-27 задел винт американского дрона, что привело к его крушению. В заявлении уточняется, что из-за произошедшего американским силам пришлось сбить дрон MQ-9 в международных водах.