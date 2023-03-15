    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, зап

    750мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.19eur80.52

    «Как вы себе представляете, что главе государства не доложено?» В Кремле прокомментировали ситуацию с американским беспилотником

    2409
    31 комментарий

    Кремлю нечего добавить к заявлению Минобороны о ситуации с американским беспилотником, упавшим в Черное море. Президенту РФ Владимиру Путину об этом случае докладывали, сообщил 15 марта его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Вопрос, докладывали ли, по меньшей мере странный. Как вы себе представляете, что главе государства, верховному главнокомандующему об инциденте не доложено? Конечно, такого не может быть», — отметил он.

    Заявление Минобороны Песков назвал «достаточно исчерпывающим». По его словам, двусторонние отношения [CША и РФ] находятся «в низшей точке, в весьма плачевном состоянии». Песков добавил, что каждая из стран будет отстаивать свои интересы, но Россия не отказывается от конструктивного диалога, как и всегда.

    Ранее издание The New York Times со ссылкой на американских военных чиновников сообщило, что упавший в Черное море беспилотник не был оснащен вооружением и летел на «обычную» разведывательную миссию. Источники также заявили, что российские военные самолеты якобы сбрасывали на беспилотник топливо, чтобы запачкать его камеры и повредить датчики.

    В Европейском командовании ВС США заявили, что над Черным морем истребитель РФ Су-27 задел винт американского дрона, что привело к его крушению. В заявлении уточняется, что из-за произошедшего американским силам пришлось сбить дрон MQ-9 в международных водах.

    В Минобороны РФ сообщили, что беспилотник потерял высоту и столкнулся с поверхностью воды из-за резких маневров, а российские самолеты никак с ним не контактировали. После инцидента Госдеп США вызвал российского посла.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Американский беспилотникБеспилотникСША
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 31

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close