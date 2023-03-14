Госдеп США вызывает российского посла после инцидента с американским БПЛА над Черным морем

Посла России в США Анатолия Антонова вызывает Госдепартамент после инцидента с российскими военными самолетами и американским беспилотником MQ-9 в небе над Черным морем, передает 14 марта ТАСС.
«Мы напрямую взаимодействуем с российской стороной на высоких уровнях, чтобы выразить наше полное неприятие этого непрофессионального, небезопасного перехвата, приведшего к падению американского беспилотника», — заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
По его словам, Антонова вызовут во второй половине дня по местному времени. «Мы в процессе вызова посла. Я ожидаю, что позднее сегодня с российским послом на высоком уровне состоится контакт», — добавил представитель Госдепа.
Американский беспилотник MQ-9 и российские истребители над Черным морем: что известно?
В Европейском командовании ВС США заявили, что над Черным морем истребитель РФ Су-27 задел винт американского дрона.
«Примерно в 07:03 по центральноевропейскому времени [09:03 мск] один из [двух] российских самолетов Су-27 поразил пропеллер нашего самолета MQ-9, что привело к его крушению в международных водах [Черного моря]», — заявили военные США.
В заявлении Европейского командования ВС США уточняется, что из-за произошедшего американским силам пришлось сбить дрон MQ-9 в международных водах.
Минобороны РФ прокомментировало заявление ВС США и сообщило, что над Черным морем беспилотник MQ-9 из-за резкого маневрирования потерял высоту и столкнулся с поверхностью воды. Российские истребители не стреляли в него и никак с ним не контактировали. Самолеты поднимались в воздух для идентификации нарушителя воздушного пространства.