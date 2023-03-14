Госдеп США вызывает российского посла после инцидента с американским БПЛА над Черным морем

Посла России в США Анатолия Антонова вызывает Госдепартамент после инцидента с российскими военными самолетами и американским беспилотником MQ-9 в небе над Черным морем, передает 14 марта ТАСС.



«Мы напрямую взаимодействуем с российской стороной на высоких уровнях, чтобы выразить наше полное неприятие этого непрофессионального, небезопасного перехвата, приведшего к падению американского беспилотника», — заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

По его словам, Антонова вызовут во второй половине дня по местному времени. «Мы в процессе вызова посла. Я ожидаю, что позднее сегодня с российским послом на высоком уровне состоится контакт», — добавил представитель Госдепа.

