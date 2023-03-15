    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 3

    3 м/с, южн

    745мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.19eur80.52

    NYT: Упавший в Черное море американский беспилотник не был вооружен

    1885
    18 комментариев

    Американский беспилотник, замеченный 14 марта над Черным морем, не был оснащен оружием. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

    По его данным, MQ-9 утром во вторник вылетел с базы в Румынии, чтобы провести «обычную» разведывательную миссию, — обычно такие длятся 9–10 часов. Отмечается, что датчики позволяют MQ-9 «заглянуть» в Крым из международного воздушного пространства. Эти дроны могут нести ракеты Hellfire, но беспилотник не был оснащен вооружением, отметил собеседник издания.

    Источник также заявил, что российские военные самолеты сбрасывали на беспилотник топливо, чтобы, по-видимому, запачкать камеры или повредить датчики. Американские чиновники, наблюдавшие видеотрансляцию с беспилотника, «были ошеломлены» инцидентом, добавил он.

    В Европейском командовании ВС США заявили, что над Черным морем истребитель РФ Су-27 задел винт американского дрона, что привело к его крушению.

    В заявлении Европейского командования ВС США уточняется, что из-за произошедшего американским силам пришлось сбить дрон MQ-9 в международных водах.

    В Минобороны РФ сообщили, что беспилотник потерял высоту и столкнулся с поверхностью воды из-за резких маневров, а российские самолеты никак с ним не контактировали.

    После инцидента Госдеп США вызвал российского посла.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БеспилотникСбили беспилотникЧерное море
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close