NYT: Упавший в Черное море американский беспилотник не был вооружен

Американский беспилотник, замеченный 14 марта над Черным морем, не был оснащен оружием. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.
По его данным, MQ-9 утром во вторник вылетел с базы в Румынии, чтобы провести «обычную» разведывательную миссию, — обычно такие длятся 9–10 часов. Отмечается, что датчики позволяют MQ-9 «заглянуть» в Крым из международного воздушного пространства. Эти дроны могут нести ракеты Hellfire, но беспилотник не был оснащен вооружением, отметил собеседник издания.
Источник также заявил, что российские военные самолеты сбрасывали на беспилотник топливо, чтобы, по-видимому, запачкать камеры или повредить датчики. Американские чиновники, наблюдавшие видеотрансляцию с беспилотника, «были ошеломлены» инцидентом, добавил он.