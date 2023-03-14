«Газель» развернула шаланду поперек КАД в районе Горбунков

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Два грузовых автомобиля на время превратили кольцевую автодорогу на западе Петербурга в «бутылочное горлышко». Участники ждут ГИБДД.
Около 15:05 14 марта на 90-м километре внутреннего кольца КАД, в районе деревни Горбунки, столкнулись большегруз и «Газель», рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах с места аварии, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что от удара шаланда сложилась пополам и встала прицепом поперек дороги, из-за чего другим водителям приходилось маневрировать, чтобы ее объехать. Из-за этого в начале четвертого часа дня на КАД скопился 2-километровый затор.
Сейчас дорога свободна. Участники ДТП на данный момент находятся на обочине и ждут ГИБДД, добавили в дорожном управлении. Пострадавших в аварии нет.