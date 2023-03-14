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    В Госдуму внесли инициативы о сокращении сроков признания военных пропавшими и погибшими

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    В Государственную думу внесли инициативы о сокращении признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. Об этом 14 марта в телеграм-канале сообщил руководитель рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

    Теперь, чтобы бойца признали погибшим, будет достаточно заявления командира, видевшего его гибель. Если же прямых свидетелей гибели нет, но человек пропал, то на признание его пропавшим без вести уйдёт не больше полугода. После того как военного признают пропавшим, его семья сможет инициировать в суде процедуру о признании его погибшим, отметил Турчак. По действующим правилам для того, чтобы подтвердить смерть пропавшего без вести, нужно ждать два года с момента завершения боевых действий.

    Новые правила коснутся всех подобных случаев, произошедших после 24 февраля 2022 года. Они будут распространяться на военных, пропавших без вести или погибших в зоне СВО или на приграничных территориях.

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