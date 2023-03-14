В Шереметьево инвалиду на коляске запретили лететь на самолёте «Победы»

Житель Челябинска Иван Вершок вынужден был провести в московском аэропорту Шереметьево 12 часов. Мужчину не посадили на рейс авиакомпании «Победа» из-за аккумулятора на инвалидной коляске.

Как рассказал Иван Вершок 74.RU 10 марта, в столицу из Челябинска он прилетел также «Победой». На обратном пути у него возникли проблемы. 4 марта в Шереметьево при регистрации на рейс сотрудники аэропорта заинтересовались параметрами инвалидной коляски, на которой перемещается Иван.

«Был технический специалист от авиакомпании «Победа», который заявил, что у меня большая емкость аккумуляторной батареи. Я им говорю, что как-то ведь прилетел в Москву на «Победе». Но в ответ получил: "Вы могли в Москве приобрести более мощный аккумулятор"», — рассказал мужчина.