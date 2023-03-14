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    В Шереметьево инвалиду на коляске запретили лететь на самолёте «Победы»

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    Житель Челябинска Иван Вершок вынужден был провести в московском аэропорту Шереметьево 12 часов. Мужчину не посадили на рейс авиакомпании «Победа» из-за аккумулятора на инвалидной коляске.

    Как рассказал Иван Вершок 74.RU 10 марта, в столицу из Челябинска он прилетел также «Победой». На обратном пути у него возникли проблемы. 4 марта в Шереметьево при регистрации на рейс сотрудники аэропорта заинтересовались параметрами инвалидной коляски, на которой перемещается Иван.

    «Был технический специалист от авиакомпании «Победа», который заявил, что у меня большая емкость аккумуляторной батареи. Я им говорю, что как-то ведь прилетел в Москву на «Победе». Но в ответ получил: "Вы могли в Москве приобрести более мощный аккумулятор"», — рассказал мужчина.

    По словам Ивана, на его коляске установлен литий-ионный аккумулятор. В правилах перевозки «Победы» указано, что коляски с такими аккумуляторами являются исключением и могут перевозиться. Тем не менее на борт Ивана не пустили, друзья ему купили билет до Челябинска на рейс «Аэрофлота». Ждать его пришлось 12 часов. Мужчина направил жалобу в прокуратуру.

    Иван известен в Челябинске как первый в городе диджей-колясочник. В 2020 году челябинцы помогли ему собрать больше 500 тысяч рублей на новую коляску-трансформер.

    В пресс-службе авиакомпании на запрос издания пока не ответили.

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    Авиакомпания Победа
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    Комментарии 55

    ТеньА14 Мар 2023 в 15:31
    Фонтанка как всегда не в теме, лишь бы разжечь.
    Информация о том, что пассажира не пустили на рейс авиакомпании «Победа» по маршруту Москва - Калининград из-за большой мощности аккумулятора его коляски, не соответствует действительности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе перевозчика.

    «Мы с особым вниманием относимся к категории маломобильных клиентов и всегда стараемся сделать их перелет максимально комфортным. К сожалению, по провозу аккумуляторов есть ряд ограничений. Так, жидкий свинцово-кислотный аккумулятор, которым было оборудовано кресло нашего клиента, относится к опасным грузам и не может перевозиться в самолете. Тем не менее «Победа» не отказывала клиенту в перелете. Мы зарегистрировали его на рейс и ожидали на посадку, потому что он обещал демонтировать и оставить в Москве аккумулятор. Однако на посадку клиент не явился», - сказали в пресс-службе.
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