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    Жителя Рязанской области обвинили в дискредитации армии «из-за анекдота»

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    В отношении жителя Рязанской области Василия Большакова возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. По словам его адвоката Андрея Курятникова, поводом стал анекдот, опубликованный в соцсети. Об этом 14 марта пишет РБК.

    По словам защитника, Большаков разместил анекдот 9 ноября — в день, когда министр обороны Сергей Шойгу объявил об отводе войск с правого берега Днепра в Херсонской области.

    Большакова уже не в первый раз обвиняют в дискредитации армии. Летом прошлого года его оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий во «ВКонтакте». Он подтвердил, что размещал комментарий, и пояснил, что сделал это, чтобы выразить свою личную позицию по вопросу событий вокруг Украины.

    В феврале глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что за дискредитацию Российской армии было возбуждено 152 уголовных дела.

    Накануне «Фонтанка» писала о том, что административный протокол по факту дискредитации ВС РФ составили в отношении лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского. Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

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