Жителя Рязанской области обвинили в дискредитации армии «из-за анекдота»

В отношении жителя Рязанской области Василия Большакова возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. По словам его адвоката Андрея Курятникова, поводом стал анекдот, опубликованный в соцсети. Об этом 14 марта пишет РБК.



По словам защитника, Большаков разместил анекдот 9 ноября — в день, когда министр обороны Сергей Шойгу объявил об отводе войск с правого берега Днепра в Херсонской области.

Большакова уже не в первый раз обвиняют в дискредитации армии. Летом прошлого года его оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий во «ВКонтакте». Он подтвердил, что размещал комментарий, и пояснил, что сделал это, чтобы выразить свою личную позицию по вопросу событий вокруг Украины.