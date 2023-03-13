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    На лидера группы «Ногу свело!» составили протокол о дискредитации армии

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    На музыканта Максима Покровского составили протокол о дискредитации Вооружённых сил России. Об этом 13 марта сообщает РИА Новости. Судебное заседание по административному делу лидера «Ногу свело!» состоится 27 марта. Покровскому грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

    После начала специальной военной операции Максим Покровский выпустил несколько песен и клипов с её осуждением. Сейчас музыкант живёт за рубежом.

    Статья о дискредитации армии появилась в Кодексе об административных правонарушениях в марте прошлого года. Неоднократное привлечение по этой статье может повлечь уже уголовную ответственность.

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    Максим ПокровскийНогу свелоДискредитация ВС РФ
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