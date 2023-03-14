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    Весна, каникулы, мини-футбол: школьников Петербурга ждет серьезный турнир

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    Престижный футбольный трофей вновь разыграют в Петербурге: в дни весенних каникул пройдет турнир для школьников по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей». В нем примут участие около 200 спортсменов из 10 школ Невского района.

    Соревнования состоятся уже в 14—й раз. В этом году они посвящены юбилею Обуховского завода, которому 16 мая 2023 года исполнится 160 лет. Все участники спортивного праздника не только получат опыт участия в серьезном турнире, но и смогут прикоснуться к истории одного из самых выдающихся предприятий российского ОПК.

    В финале команду–победительницу и призеров наградят Кубком турнира, медалями и грамотами. Памятными подарками отметят и ярких футболистов: лучшего бомбардира, вратаря, игрока турнира. Запланированы и номинации «приз зрительских симпатий» и «за волю к победе».

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    Кубок «Концерна ВКО «Алмаз — Антей» разыгрывают с 2008 года. Основная цель очевидна — вовлечь подрастающее поколение в активные занятия спортом и привить культуру здорового образа жизни. В первом турнире приняли участие 8 команд. Он оказался настолько успешным, что стал традицией. За это время на площадке в спорткомплексе предприятия побывало более четырех тысяч школьников. Зрители и игроки отмечают, что турнир всегда отличала интересная, бескомпромиссная борьба, накал страстей и хорошие призы для всех участников.

    АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей», almaz-antey.ru

    Фотографии предоставлены пресс-службой АО «Обуховский завод», входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»

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