Весна, каникулы, мини-футбол: школьников Петербурга ждет серьезный турнир

Престижный футбольный трофей вновь разыграют в Петербурге: в дни весенних каникул пройдет турнир для школьников по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей». В нем примут участие около 200 спортсменов из 10 школ Невского района.



Соревнования состоятся уже в 14—й раз. В этом году они посвящены юбилею Обуховского завода, которому 16 мая 2023 года исполнится 160 лет. Все участники спортивного праздника не только получат опыт участия в серьезном турнире, но и смогут прикоснуться к истории одного из самых выдающихся предприятий российского ОПК.



В финале команду–победительницу и призеров наградят Кубком турнира, медалями и грамотами. Памятными подарками отметят и ярких футболистов: лучшего бомбардира, вратаря, игрока турнира. Запланированы и номинации «приз зрительских симпатий» и «за волю к победе».

