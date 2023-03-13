Назад никто не ломится, но едут. Правда ли, что из Грузии в Россию потянулись назад релоканты

Фото: Елена Афонина/ТАСС Поделиться Поделиться





Пробки на грузинской границе в направлении России сразу после волнений в Тбилиси недолго были предметом радостного сарказма тех, кому приятны проблемы релокантов. Исход не сменился массовым «заходом», но автомобильная статистика показывает: сюда действительно сейчас едут больше, чем отсюда.



Такие выводы дает сделать статистика ФТС России, отмечающая число проехавших через грузинскую границу машин в этом и в прошлом году. Вопреки сентябрьским картинам чуть ли не библейского исхода, к сегодняшнему дню в обратном направлении движется куда больше людей.



На этом графике можно заметить, что пик релокации пришелся на лето, когда россияне ехали на своих машинах и не возвращались. Сказывался и поток туристов, который затем повторится на новогодние праздники. Осенью же число отъезжающих заметно выросло, но картина была сильно размыта курсирующими туда-сюда маршрутками и такси во Владикавказ, к ближайшему российскому аэропорту. Так что резкого разрыва между приездами и отъездами в сентябре — октябре уже не наблюдалось. А с начала этого года покидают Грузию гораздо больше машин, чем едет из России.



Осенью 2022 года, аккурат после 21 сентября, когда был обнародован президентский указ о частичной мобилизации в России, Грузия стала одним из самых популярных направлений для выезда из страны тех, кто не желал стать частью этого процесса. Евросоюз к тому времени уже прикрыл границы для россиян, а среднеазиатское направление для многих казалось более экзотическим и, главное, более далеким для жителей европейской части РФ.



Беспорядки в Тбилиси в начале марта 2023 года совпали с многокилометровыми пробками на границе в обратном направлении, которые кому-то показались признаком массового возвращения россиян на родину. Знатоки местных реалий поспешили высмеять эту теорию: за пару дней до появления пробок пункт пропуска был просто закрыт из-за зимнего ненастья и поток желающих уехать накопился за это время, объясняли они. Это действительно так, однако и после открытия границы пробка в сторону России была значительно больше, чем в обратном направлении.

Скорость и ритмичность работы любого автомобильного пункта пропуска очень неравномерна. Она сильно зависит от смены, которая работает в тот или иной день, от структуры потока машин, да от той же погоды. И чтобы составить объективную картину, надо рассматривать ситуацию на большей дистанции, нежели три дня после начала беспорядков в Тбилиси.

Такой взгляд подтверждает: с начала 2023 года — когда схлынул традиционный поток отпускников — оттуда в Россию едет куда больше машин, чем туда. Этот дисбаланс можно измерить до единиц. Вольно трактуя таможенную статистику, можно сказать, что из Грузии выехало и не вернулось из России за два с половиной месяца 18 688 автомобилей. Эти цифры можно с большой степенью вероятности считать достоверными. Дело в том, что ФТС ведет строгий учет транспортных средств, пересекающих границу. По каждой из них заполняются данные, каждая осматривается. По каждой дежурная смена на границе может отчитаться, каждый досмотр машины фиксируется нагрудными видеорегистраторами таможенных офицеров.



Глядя на эти цифры, нельзя не заметить, что все начало 2023 года из Грузии в Россию ехало в среднем на 300–500 машин больше, чем в обратном направлении. Такое положение дел в целом соответствует общему тренду положительной миграционной динамики на этом направлении. Она многократно отмечалась и прерывалась за последние годы лишь дважды: во-первых, во время коронавирусных ограничений, когда грузины массово возвращались на родину, а назад их не пускали; во-вторых, весной — летом 2022 года, когда ограничения были уже сняты (14 марта) и из России в теплые страны пошел широкий поток релокантов.



Не стоит, разумеется, считать, что все, кто уехал в Грузию, остались там. Очень многие использовали ее как трамплин для переезда в Европу или еще дальше. В чатах грузинских релокантов периодически фигурируют цифры в 100 тысяч приехавших туда россиян в 2022 году и 60 тысяч — остающихся там до сих пор.



Те, кто прочно обосновался за год в Грузии, нашел там жилье и работу, учит язык и в принципе связывает свою будущую жизнь с этой страной, с недоверием относятся к статистике.

«Мы пока не фиксируем возвращения релокантов. Да, часть россиян уезжает из Грузии, но не в Россию. Не могу с уверенностью сказать, с чем связана разница в 18 тысяч. Наверное, отчасти с тем, что тем, кто въехал в Грузию, нужно было выехать из нее, чтобы не потерять право тут находиться. Но наверняка есть и другие причины», — рассуждает петербуржец Григорий Свердлин в разговоре с «Фонтанкой».



Действительно, чтобы иметь возможность ездить на машине с российскими номерами, она должна периодически возвращаться на родину. Но логично было бы предположить, что в таком случае российская таможня отмечала бы равное число въездов и выездов.



В местных чатах иногда возникают те, кто еще только подумывает о переезде. «Привет всем, как вам живётся в Грузии, народу поменьше стало или так же много?» — пишет один из пользователей. «Вроде поменьше, судя по ценам на аренду», — отвечают ему. И кстати, в отличие от бешеного ажиотажа в сентябре — октябре, когда жилья было не найти, сейчас в тематических чатах предложений о сдаче полно практически на любой бюджет.

«Да я серьёзно спрашиваю. Там можно найти работу?» — настаивает интересующийся.

«Видела сегодня в Батуми вакансию бариста, знание английского. В Тбилиси также знаю, что берут на работу те, кто открыл там свой бизнес (кофейни и т. д.), со знанием только английского. Также некоторым требуются русскоговорящие няни, сиделки, клининги и т. д., — уже серьезно отвечают релоканты. — Но, конечно же, большая часть приехавших — это айти-сфера и другие виды удаленщиков, у которых уже есть работа».



Стоит отдельно отметить, что далеко не все, кто пересекает границу в Верхнем Ларсе, едут на своих автомобилях. Довольно большую часть потока составляют маршрутки и частные машины, занимающиеся извозом. Как правило, по маршруту Тбилиси — Владикавказ. Один из таких таксистов рассказал «Фонтанке», что структура трафика действительно изменилась.

«Заказов меньше пока не становится, ездим по два раза в неделю, как правило. Но перевозчиков тоже стало больше, конкуренция растет, и цены заметно упали. Раньше дешевле 5–10 тысяч не брали, теперь и 2 тысячи с человека — нормальная цена. Но спасает то, что получается ехать не пустым обратно, так что экономический смысл в моей работе пока есть», — говорит Эдуард, который с лета возит россиян на своей старенькой BMW.

Небольшой, но стабильный поток в Верхнем Ларсе составляют те, кто из Грузии планирует ехать дальше — в Армению или в Турцию. Их поток стремительно сокращается, но все еще составляет несколько десятков в день, рассказывают таксисты.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

