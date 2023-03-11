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    Фейка больше нет: иностранные слова попали под запрет. Проверьте, сможете ли вы заменить их на русские

    Спорим, не у всех вы знаете перевод

    688
    4 комментария
    Субботник у чиновников начался раньше времени: чистить придется речь
    Субботник у чиновников начался раньше времени: чистить придется речьКоллаж: Илья Бархатов, Семен Казьмин / 74.RU
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    Президент Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов в государственном языке, за исключением не имеющих русских аналогов. Проще говоря, всем чиновникам и должностным лицам придется избавляться прежде всего от англицизмов, которые ой как плотно вошли в нашу жизнь. Итак, ниже тест из категории «почувствуй себя чиновником»: угадай, каким русским словом правильно заменить иностранное.

    Начнем с наилюбимейшего слова чиновников последних лет — с «фейка». Чем заменим?

    Переходим к «кешбэку», который, кстати, в жизнь простых россиян принесло правительство. Назовите русский аналог.

    Теперь обратимся к молодежному сленгу, вернее говору. Как переводится слово «краш»?

    А вот любимое слово из вокабуляра чиновников — «кластер».

    Интересно, какими словами чиновники теперь будут клеймить журналистов. Чем заменят слово «хайп»?

    Про «каршеринг» слышали? Это слово исключить из нашего языка попросила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Чем будем заменять?

    На очереди — «коворкинг». Что это?

    Так, а теперь у нас «дедлайн»!

    Напоследок мы приготовили «факап». Переводим на русский!

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Фейка больше нет: иностранные слова попали под запрет. Проверьте, сможете ли вы заменить их на русские

    Если вы чиновник, то вам будет очень сложно. Англо-русский словарь — в помощь

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Фейка больше нет: иностранные слова попали под запрет. Проверьте, сможете ли вы заменить их на русские

    Вас трудно запутать. По английскому была 5? Но кое-что уже подзабыли

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Фейка больше нет: иностранные слова попали под запрет. Проверьте, сможете ли вы заменить их на русские

    Вы учитель английского языка или чиновник-отличник?

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    Субботник у чиновников начался раньше времени: чистить придется речь
    Субботник у чиновников начался раньше времени: чистить придется речьКоллаж: Илья Бархатов, Семен Казьмин / 74.RU

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