Президент Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов в государственном языке, за исключением не имеющих русских аналогов. Проще говоря, всем чиновникам и должностным лицам придется избавляться прежде всего от англицизмов, которые ой как плотно вошли в нашу жизнь. Итак, ниже тест из категории «почувствуй себя чиновником»: угадай, каким русским словом правильно заменить иностранное.
Фейка больше нет: иностранные слова попали под запрет. Проверьте, сможете ли вы заменить их на русские
Спорим, не у всех вы знаете перевод
11 марта 2023, 10:01
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