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    Дача Фаберже приросла новым уголовным делом. В нем появился обвиняемый

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    Следственный комитет увидел халатность в плачевном состоянии дачи Карла Фаберже в Петербурге. Вопросы об объекте культурного наследия в пятницу, 10 марта, задавали директору филиала государственного бюджетного учреждения культуры АУИПИК.

    Как стало известно «Фонтанке», 10 марта объяснялся со следователями начальник Северо-Западного филиала «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» Александр Панченко. В Следственном комитете по Петербургу подтвердили, что 47-летнему директору предъявлено обвинение в халатности по факту ненадлежащего сохранения памятника культуры.

    «Не исполнил возложенные на него обязанности по осуществлению работ по сохранению указанного объекта культурного наследия, обеспечению неизменности внешнего облика и сохранности его целостности и структуры», — сообщают в СК.

    В пресс-службе АУИПИК на вопрос «Фонтанки» о предъявлении обвинения Александру Панченко заявили, что «это неправда», и предложили обращаться за более подробной информацией через официальный запрос.

    Собственником дачи Фаберже, как отмечают в СК, является Российская Федерация. Здание на Песочном шоссе, 14, а также земельный участок под ним находятся в бессрочном пользовании АУИПИК. Охранные обязательства предполагали, что к середине прошлого года оно будет отреставрировано.

    Инспекция комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников нашла мусор на территории, но не следы ремонта. После обращения КГИОП в прокуратуру в январе было возбуждено дело по статье о нарушении требований сохранения объектов культурного наследия.

    В феврале арбитражный суд обязал АУИПИК отреставрировать памятник. На проведение первоочередных противоаварийных работ агентству отведен год.

    Дача Фаберже К.Г. (А.К.)» является памятником федерального значения, он расположен по адресу поселок Парголово, Осиновая Роща, Песочное шоссе, дом 14. «Фонтанка» рассказывала, что о гибели дачи Фаберже неподалеку от Осиновой рощи на Песочном шоссе СМИ массово писали больше 13 лет назад. В 2009 году объект был передан Горному институту. Предполагалось, что к середине лета 2014 года реставрационные работы уже будут проведены, но этого не произошло. Осенью 2016 года объект у Горного изъяли. Оказалось, что за это время из здания, наоборот, только пропал декор каминов и печей.

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    Дача ФабержеПетербург
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