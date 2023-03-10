Дача Фаберже приросла новым уголовным делом. В нем появился обвиняемый

Как стало известно «Фонтанке», 10 марта объяснялся со следователями начальник Северо-Западного филиала «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» Александр Панченко. В Следственном комитете по Петербургу подтвердили, что 47-летнему директору предъявлено обвинение в халатности по факту ненадлежащего сохранения памятника культуры.

Следственный комитет увидел халатность в плачевном состоянии дачи Карла Фаберже в Петербурге. Вопросы об объекте культурного наследия в пятницу, 10 марта, задавали директору филиала государственного бюджетного учреждения культуры АУИПИК.

«Не исполнил возложенные на него обязанности по осуществлению работ по сохранению указанного объекта культурного наследия, обеспечению неизменности внешнего облика и сохранности его целостности и структуры», — сообщают в СК.

В пресс-службе АУИПИК на вопрос «Фонтанки» о предъявлении обвинения Александру Панченко заявили, что «это неправда», и предложили обращаться за более подробной информацией через официальный запрос.

Собственником дачи Фаберже, как отмечают в СК, является Российская Федерация. Здание на Песочном шоссе, 14, а также земельный участок под ним находятся в бессрочном пользовании АУИПИК. Охранные обязательства предполагали, что к середине прошлого года оно будет отреставрировано.