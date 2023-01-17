Возбуждено уголовное дело из-за аварийного состояния дачи Фаберже в Петербурге

После обращения петербургского КГИОП в прокуратуру города было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении требований сохранения объектов культурного наследия. Об этом 17 января сообщает пресс-служба ведомства.



Здание на Песочном шоссе, 14, а также земельный участок под ним находится в бессрочном пользовании ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК). Согласно условиям охранного обязательства, до середины 2022 года его должны были отреставрировать, но во время инспекции сотрудники комитета обнаружили ряд несоответствий.

