Возбуждено уголовное дело из-за аварийного состояния дачи Фаберже в Петербурге

После обращения петербургского КГИОП в прокуратуру города было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении требований сохранения объектов культурного наследия. Об этом 17 января сообщает пресс-служба ведомства.
Здание на Песочном шоссе, 14, а также земельный участок под ним находится в бессрочном пользовании ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК). Согласно условиям охранного обязательства, до середины 2022 года его должны были отреставрировать, но во время инспекции сотрудники комитета обнаружили ряд несоответствий.
Было установлено, что работы не выполнены, фасады находятся в ненадлежащем состоянии, заметна деструкция кирпичной кладки, утрачен штукатурный слой, видны следы пожара, где-то отсутствуют оконные и дверные заполнения, а в интерьерах нет некоторых архитектурно-художественных элементов. Кроме того, территория захламлена мусором.
В ноябре прошлого года «Фонтанка» сообщала, что полиция отказала комитету в возбуждении уголовного дела. Тогда же стало известно, что КГИОП намерен обжаловать решение в прокуратуре.
Вдобавок к этому ведомство обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием обязать правообладателя и пользователя дачи Карла Фаберже отреставрировать памятник усадебной архитектуры XIX века. Комитет попросил обязать агентство в течение 12 месяцев со дня вступления решения в силу выполнить комплекс первоочередных противоаварийных работ, а в течение 36 месяцев — полностью отремонтировать дачу и объекты на территории. В случае неисполнения решения с правообладателя планируют взыскивать сначала по 100 тысяч рублей, а если он продолжит игнорировать обязательства — уже по 200 тысяч.
О гибели дачи Фаберже неподалеку от Осиновой рощи на Песочном шоссе СМИ массово писали больше 12 лет назад. В 2009 году объект был передан Горному институту. Предполагалось, что к середине лета 2014 года реставрационные работы уже будут проведены, но этого не произошло. Осенью 2016 года объект у Горного изъяли. Оказалось, что за это время из здания пропал декор каминов и печей.