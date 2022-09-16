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    Смольный через суд требует привести в порядок заброшенную дачу Фаберже

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    Петербургский КГИОП обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием обязать правообладателя и пользователя дачи Карла Фаберже в Осиновой Роще отреставрировать объект. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

    По данным комитета, сейчас памятник усадебной архитектуры XIX века находится в аварийном состоянии. Помимо дома на территории расположены объекты «Конюшня», «Корпус служебный», «Ледник», «Парк с прудом» и «Фонтан».

    Ответчиком является ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК). Согласно договору, реставрационные работы должны были быть завершены до середины 2022 года, однако в августе инспекция КГИОП установила, что так ничего и не сделано: фасады находятся в плачевном состоянии, частично нет окон и дверей, на территории и в самом доме полно мусора, есть следы пожара, наблюдаются деструкция кирпичной кладки и утрата штукатурного слоя. Судя по фото, в одном из помещений и вовсе огромная дыра.

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    КГИОП просит суд обязать агентство в течение 12 месяцев выполнить комплекс первоочередных противоаварийных работ, а в течение 36 месяцев — полностью отреставрировать дачу и объекты на территории. В случае неисполнения решения с правообладателя планируют взыскивать сначала по 100 тысяч рублей, а потом и по 200 тысяч, если он продолжит игнорировать обязательства.

    Комитет также подал заявление в УМВД России по Выборгскому району Петербурга. В действиях правообладателя КГИОП видит признаки нарушения требований сохранения или использования объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 243.1 УК РФ).

    «Фонтанка» рассказывала, что о гибели дачи Фаберже неподалеку от Осиновой рощи на Песочном шоссе СМИ массово писали больше 12 лет назад. В 2009 году объект был передан Горному институту. Предполагалось, что к середине лета 2014 года реставрационные работы уже будут проведены, но этого не произошло. Осенью 2016 года объект у Горного изъяли. Оказалось, что за это время из здания, наоборот, только пропал декор каминов и печей.

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