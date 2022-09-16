Смольный через суд требует привести в порядок заброшенную дачу Фаберже

Петербургский КГИОП обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием обязать правообладателя и пользователя дачи Карла Фаберже в Осиновой Роще отреставрировать объект. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

По данным комитета, сейчас памятник усадебной архитектуры XIX века находится в аварийном состоянии. Помимо дома на территории расположены объекты «Конюшня», «Корпус служебный», «Ледник», «Парк с прудом» и «Фонтан».



Ответчиком является ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК). Согласно договору, реставрационные работы должны были быть завершены до середины 2022 года, однако в августе инспекция КГИОП установила, что так ничего и не сделано: фасады находятся в плачевном состоянии, частично нет окон и дверей, на территории и в самом доме полно мусора, есть следы пожара, наблюдаются деструкция кирпичной кладки и утрата штукатурного слоя. Судя по фото, в одном из помещений и вовсе огромная дыра.



Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Поделиться Поделиться



