Суд обязал собственника дачи Фаберже отреставрировать памятник

Арбитражный суд Москвы обязал ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК) отреставрировать федеральный памятник в Парголово. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба петербургского комитета по охране памятников, который выступил в качестве истца https://www.fontanka.ru/2022/09/16/71660429/ на процессе.



Арбитраж дал АУИПИК год на проведение первоочередных противоаварийных работ и три года — на реставрацию здания, а также лечение расположенных на участке деревьев. Отсчет начнется с момента, когда решение суда вступит в законную силу.

