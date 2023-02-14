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    Суд обязал собственника дачи Фаберже отреставрировать памятник

    1984
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    Арбитражный суд Москвы обязал ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК) отреставрировать федеральный памятник в Парголово. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба петербургского комитета по охране памятников, который выступил в качестве истца https://www.fontanka.ru/2022/09/16/71660429/ на процессе.

    Арбитраж дал АУИПИК год на проведение первоочередных противоаварийных работ и три года — на реставрацию здания, а также лечение расположенных на участке деревьев. Отсчет начнется с момента, когда решение суда вступит в законную силу.

    Если агентство проигнорирует решение суда, ему придется выплатить за просрочку 100 тысяч рублей единовременно, а затем по 200 тысяч рублей за каждый месяц просрочки по каждому требованию.

    В январе стало известно, что плачевное состояние дачи стало предметом уголовного дела. При этом ранее МВД отказывало комитету в возбуждении дела.

    Дача Фаберже К.Г. (А.К.)» является памятником федерального значения, он расположен по адресу поселок Парголово, Осиновая Роща, Песочное шоссе, дом 14. «Фонтанка» рассказывала, что о гибели дачи Фаберже неподалеку от Осиновой рощи на Песочном шоссе СМИ массово писали больше 13 лет назад. В 2009 году объект был передан Горному институту. Предполагалось, что к середине лета 2014 года реставрационные работы уже будут проведены, но этого не произошло. Осенью 2016 года объект у Горного изъяли. Оказалось, что за это время из здания, наоборот, только пропал декор каминов и печей.

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