СМИ: В Баку три человека ранены в результате перестрелки

В Баку три человека получили ранения в результате перестрелки. Инцидент произошел неподалеку от здания цирка, сообщает днем
На данный момент известно, что один из пострадавших — студент. Сейчас на месте происшествия работает полиция.
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В Баку три человека получили ранения в результате перестрелки. Инцидент произошел неподалеку от здания цирка, сообщает днем
На данный момент известно, что один из пострадавших — студент. Сейчас на месте происшествия работает полиция.
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