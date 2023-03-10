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    СМИ: В Баку три человека ранены в результате перестрелки

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    3 комментария

    В Баку три человека получили ранения в результате перестрелки. Инцидент произошел неподалеку от здания цирка, сообщает днем 10 марта телеграм-канал Sputnik Азербайджан.

    На данный момент известно, что один из пострадавших — студент. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

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