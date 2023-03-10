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    Маршрутка сбила 3-летнего мальчика на велосипеде, переезжавшего дорогу в Кудрово по «зебре»

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    Полиция и прокуратура Ленинградской области ведут проверку по факту ДТП во Всеволожском районе, в котором пострадал маленький ребенок. Мальчик попал под колеса маршрутки на пешеходном переходе.

    В 19:50 9 марта у дома 4 на Пражской улице в Кудрово 50-летний водитель маршрутного автобуса Lotos 105, следуя от Европейского проспекта в сторону Центральной улицы, сбил в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 3-летнего мальчика, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ребенок переезжал дорогу на велосипеде, не спешившись, в сопровождении матери.

    В результате ДТП мальчика с различными травмами госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего проверку ведут полиция и Всеволожская городская прокуратура. Установлено, что водитель маршрутки за 2022–2023 годы 14 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Прокуратура поставила ход и результаты процессуальной проверки на контроль.

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