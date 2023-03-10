Глава Крыма рассказал, что будет с квартирой Зеленских

Квартира Владимира Зеленского в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма (Ялтинский регион) предположительно будет передана малообеспеченным гражданам или многодетной семье. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов РИА Новости в интервью, опубликованном 10 марта. Он подчеркнул, что как таковой цели отнять у Зеленского квартиру нет.



«Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые, будем говорить, приносят доход врагу. Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую», — отметил Аксенов.

