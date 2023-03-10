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    Глава Крыма рассказал, что будет с квартирой Зеленских

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    Квартира Владимира Зеленского в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма (Ялтинский регион) предположительно будет передана малообеспеченным гражданам или многодетной семье. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов РИА Новости в интервью, опубликованном 10 марта. Он подчеркнул, что как таковой цели отнять у Зеленского квартиру нет.

    «Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые, будем говорить, приносят доход врагу. Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую», — отметил Аксенов.

    Однако в дальнейшем, по его словам, недвижимость найдёт нового хозяина.

    «Квартира и так будет за кем-то из крымчан в итоге закреплена — либо малообеспеченным, либо многодетным семьям так или иначе будет передана», — сказал глава Крыма.

    Как напоминает РИА Новости, в ходе предвыборной кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского информировала, что его супруга Елена купила недвижимость в крымской Ливадии в 2013 году, до возвращения полуострова в состав РФ, были уплачены все налоги и сборы. В апреле 2022 года госсовет Крыма предложил ввести в закон возможность принудительного изъятия имущества иностранцев, совершающих недружественные действия в отношении РФ. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал инициативу.

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