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    Скорая и фура столкнулись на трассе «Байкал», в скорой погибли люди

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    Смертельное ДТП произошло утром 10 марта в Кабанском районе Бурятии на 262-м километре федеральной автодороги «Байкал».

    Фото: ГИБДД
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    Как сообщает «Байкал-Daily» со ссылкой на республиканское УГИБДД, у города Бабушкина столкнулись карета скорой помощи и тягач «Вольво». На фото с места ДТП видно, что фура съехала в кювет, а скорая получила значительные повреждения. В скорой ехали водитель, медработник, пациент и двое сопровождающих. Скончались водитель скорой и женщина, сопровождавшая пациента.

    По информации издания, медики перевозили больного из Тункинского района в Улан-Удэ. Он и ещё один сопровождающий доставлены в Кабанскую центральную районную больницу, предварительно, в тяжёлом состоянии.

    Фото: ГИБДД

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