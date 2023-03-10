Скорая и фура столкнулись на трассе «Байкал», в скорой погибли люди

Смертельное ДТП произошло утром 10 марта в Кабанском районе Бурятии на 262-м километре федеральной автодороги «Байкал».
Как сообщает «Байкал-Daily» со ссылкой на республиканское УГИБДД, у города Бабушкина столкнулись карета скорой помощи и тягач «Вольво». На фото с места ДТП видно, что фура съехала в кювет, а скорая получила значительные повреждения. В скорой ехали водитель, медработник, пациент и двое сопровождающих. Скончались водитель скорой и женщина, сопровождавшая пациента.
По информации издания, медики перевозили больного из Тункинского района в Улан-Удэ. Он и ещё один сопровождающий доставлены в Кабанскую центральную районную больницу, предварительно, в тяжёлом состоянии.