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    Электричка насмерть сбила девочку в Приозерском районе Ленобласти

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    2 комментария

    В Приозерском районе Ленобласти 13-летнюю девочку сбила электричка. Пострадавшая погибла, сообщает 10 марта пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

    Уже возбуждено уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сообщается, что ребенка сбили около шести вечера 9 марта на перегоне «Сосново — Орехово».

    Следователи осмотрели место происшествия и выясняют обстоятельства трагедии. Назначены судебные экспертизы.

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    Комментарии 2

    Гость10 Мар 2023 в 00:50
    Беда, горе у родителей
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