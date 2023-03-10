Электричка насмерть сбила девочку в Приозерском районе Ленобласти

В Приозерском районе Ленобласти 13-летнюю девочку сбила электричка. Пострадавшая погибла, сообщает 10 марта пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Уже возбуждено уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сообщается, что ребенка сбили около шести вечера 9 марта на перегоне «Сосново — Орехово».
Следователи осмотрели место происшествия и выясняют обстоятельства трагедии. Назначены судебные экспертизы.