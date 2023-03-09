Из-под завалов в пострадавшем доме в Чите достали еще одного ребенка. Его спускали по автолестнице

Из-под завалов на пятом этаже многоквартирного дома в поселке Антипиха города Читы спасли еще одного ребенка. Об этом
МЧС России
Голос ребенка удалось услышать после объявленной минуты тишины. Пострадавшего спустили на жестких носилках по автолестнице и передали скорой.
Предварительно сообщается, что в здании больше нет людей.
Всего после взрыва бытового газа спасли 12 человек, в том числе троих детей. Пострадали семеро.
«Фонтанка» писала, что последствия происшествия продолжают устранять. Взрыв прогремел днем