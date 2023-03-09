    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -10

    2 м/с, зап

    743мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.46eur80.55

    Из-под завалов в пострадавшем доме в Чите достали еще одного ребенка. Его спускали по автолестнице

    1866
    1 комментарий

    Из-под завалов на пятом этаже многоквартирного дома в поселке Антипиха города Читы спасли еще одного ребенка. Об этом 9 марта говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России.

    МЧС России

    Голос ребенка удалось услышать после объявленной минуты тишины. Пострадавшего спустили на жестких носилках по автолестнице и передали скорой.

    Предварительно сообщается, что в здании больше нет людей.

    Всего после взрыва бытового газа спасли 12 человек, в том числе троих детей. Пострадали семеро.

    «Фонтанка» писала, что последствия происшествия продолжают устранять. Взрыв прогремел днем 9 марта в поселке Антипиха города Читы в 1-м подъезде 5-этажного дома на Боровой улице.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МЧСЧитаВзрыв газа
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close