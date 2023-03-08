Йенс Столтенберг: Акты сожжения Корана не должны помешать Швеции войти в НАТО

Акты сожжения Корана не должны быть препятствием к членству Швеции в НАТО, сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 8 марта в эфире шведского телеканала SVT. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не станет ратифицировать протокол о присоединении королевства к НАТО, пока сожжение священной книги не запретят на законодательном уровне.
Столтенберг напомнил, что вопрос о Коране не был включён в соглашение, достигнутое Швецией, Финляндией и Турцией на саммите Североатлантического альянса, состоявшемся в Мадриде в июне прошлого года.
В конце января Эрдоган сказал, что Швеции не стоит ждать одобрения вступления в НАТО от Турции. Поводом для этого заявления стали акции в поддержку «Рабочей партии Курдистана», признанной в Турции террористической. Участники акций сожгли Коран и повесили куклу, похожую на турецкого президента. Эрдоган обвинил Швецию в том, что та продолжает «поддерживать террористов».