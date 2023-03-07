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    С одного заноса. Очевидец снял на видео, как начиналось массовое ДТП на ЗСД

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    Начало массовой аварии, утром 7 марта собравшей пробку на ЗСД между Екатерингофкой и набережной Макарова, зафиксировал видеорегистратор очевидца.

    Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ

    На записи видно, как в правой полосе заносит белый седан, он пересекает проезжую часть и врезается в левый отбойник. Видео публикует группа «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ» «ВКонтакте». Хозяин регистратора смог избежать столкновения, а вот едущие за ним машины — нет. В общей сложности очевидцы насчитали четыре разбитых автомобиля, для проезда оставался один ряд.

    «Там именно из-за таксиста, который ехал во второй полосе справа, его потащило влево, ударился об разделительный, и развернуло. Машина, которая следовала в левом ряду (не тошнотик), как раз обрулил его и поехал дальше, а уже следом побилось несколько машин из-за перестроения», — рассказывает подписчик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Юлий.

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