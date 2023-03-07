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    Массовое ДТП превратило ЗСД в «бутылочное горлышко». Копится пробка

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    Движение по Западному скоростному диаметру Петербурга утром 7 марта затруднила массовая авария. Водители вынуждены тесниться в один ряд.

    Предупреждение о затруднении движения из-за аварийного транспорта на Центральном участке ЗСД при движении от набережной Екатерингофки в сторону Васильевского острова появилось в приложении «Ваш ЗСД» в 10:40. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на магистрали столкнулись четыре автомобиля. На фото видно, что службы магистрали обозначили место ДТП спецмашинами, а на табло переменной информации предупреждают, что дорога скользкая.

    Из-за ДТП для проезда остался один ряд, пишут очевидцы. По данным «Яндекс.Пробок», на ЗСД скопилась плотная пробка длиной 2,5 километра.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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