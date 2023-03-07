    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -9

    2 м/с, ю-з

    750мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd75.47eur80.24

    Два учебных самолёта ВВС Италии столкнулись под Римом. Лётчики погибли

    1953
    6 комментариев

    В коммуне Гуидония-Монтечельо, в 22 километрах к северо-востоку от Рима, в небе столкнулись два учебных самолёта итальянских ВВС. Оба лётчика погибли. Об этом 7 марта сообщает газета la Repubblica.

    Отмечается, что столкновение произошло во время учений, в которых было задействовано четыре самолёта. Один из столкнувшихся самолётов упал на открытом пространстве, второй рухнул в жилом квартале, повредив припаркованный автомобиль. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила соболезнования семьям погибших лётчиков.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Италия
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close