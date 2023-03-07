Два учебных самолёта ВВС Италии столкнулись под Римом. Лётчики погибли

В коммуне Гуидония-Монтечельо, в 22 километрах к северо-востоку от Рима, в небе столкнулись два учебных самолёта итальянских ВВС. Оба лётчика погибли. Об этом 7 марта сообщает газета la Repubblica.



Отмечается, что столкновение произошло во время учений, в которых было задействовано четыре самолёта. Один из столкнувшихся самолётов упал на открытом пространстве, второй рухнул в жилом квартале, повредив припаркованный автомобиль. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила соболезнования семьям погибших лётчиков.