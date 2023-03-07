Пермский экс-депутат Телепнев, отсидевший за избиение DJ Smash, снова отправится в колонию

Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего депутата местного Законодательного собрания Александра Телепнева к четырем годам колонии строгого режима. Об этом 7 марта сообщает издание 59.RU. Экс-парламентария признали виновным в хулиганстве — 30 апреля прошлого года он устроил дебош в баре, разбив головы посетителю и сотруднику заведения.



В суде Телепнев рассказал, что конфликт начался из-за того, что его долго обслуживали и принесли ему чужой счет. Свою вину в хулиганской выходке он частично признал, кроме того, экс-депутат ранее заключил мировое соглашение с потерпевшими и компенсировал им моральный ущерб.