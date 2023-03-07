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    Пермский экс-депутат Телепнев, отсидевший за избиение DJ Smash, снова отправится в колонию

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    Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего депутата местного Законодательного собрания Александра Телепнева к четырем годам колонии строгого режима. Об этом 7 марта сообщает издание 59.RU. Экс-парламентария признали виновным в хулиганстве — 30 апреля прошлого года он устроил дебош в баре, разбив головы посетителю и сотруднику заведения.

    В суде Телепнев рассказал, что конфликт начался из-за того, что его долго обслуживали и принесли ему чужой счет. Свою вину в хулиганской выходке он частично признал, кроме того, экс-депутат ранее заключил мировое соглашение с потерпевшими и компенсировал им моральный ущерб.

    Напомним, что это уже второй приговор Телепнева. В феврале 2018 года он вместе со своим знакомым Сергеем Ванкевичем напал на DJ Smash, который выступал в пермском ночном клубе «Дом культуры». Как затем установил суд, сначала мужчины вынуждали музыканта сфотографироваться с ними, а потом избили. В результате нападения DJ Smash получил перелом челюсти. Телепнева и Ванкевича тогда приговорили к двум годам лишения свободы каждого.

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