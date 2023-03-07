Четырёхлетнему петербуржцу требуется помощь в борьбе с недугом

У маленького петербуржца с необычным именем Дауд коварное, мешающее развитию заболевание — детский церебральный паралич. Мальчик регулярно проходит курсы реабилитаций. Но они истощили семейный бюджет, и на очередной курс у родителей уже нет средств.

Диагноз стал полной неожиданностью для родителей ребёнка: беременность мамы протекала без осложнений, и никто не ожидал беды. Но во время родов произошла гипоксия, и несколько секунд без кислорода стали решающими для малыша и его здоровья. Дауд оказался в реанимации сразу после рождения. Однако даже после этого у родителей сохранялась надежда на то, что всё обойдётся.

Не обошлось. Когда Дауду было два месяца, мама мальчика заметила, что малыш не удерживает голову. Родители обратились сначала к одному врачу, затем к другому. Наконец прозвучал вердикт: «У вашего сына угроза ДЦП». Тогда же Дауда назвали тяжёлым ребёнком и предрекли бесконечное лечение. Вскоре диагноз подтвердился.

Но Дауд в первую очередь не «несчастный ребёнок с диагнозом», а добрый, улыбчивый мальчик, любимый сын. Он уже умеет ползать и любит смотреть мультики. Конечно, этих навыков удалось добиться только благодаря дорогостоящим реабилитациям, которые значительно истощили бюджет родителей. К сожалению, на очередной курс лечения для мальчика у них просто нет денег.



Но без такого лечения Дауду не обойтись, ведь от него напрямую зависит дальнейшее развитие ребёнка. Сейчас мальчику необходимо научиться держать предметы в руках и постепенно учиться разговаривать. Не имея возможности самостоятельно оплатить лечение, родители Дауда обратились в благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. Собрать необходимо 248 000 рублей.

