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    Четырёхлетнему петербуржцу требуется помощь в борьбе с недугом

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    У маленького петербуржца с необычным именем Дауд коварное, мешающее развитию заболевание — детский церебральный паралич. Мальчик регулярно проходит курсы реабилитаций. Но они истощили семейный бюджет, и на очередной курс у родителей уже нет средств.

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    Дауд Шабанов, 4 года.

    ДЦП, спастико-гиперкинетическая форма, ЗАМРР.

    Требуется курс реабилитации. Стоимость 248 000 руб.

    Диагноз стал полной неожиданностью для родителей ребёнка: беременность мамы протекала без осложнений, и никто не ожидал беды. Но во время родов произошла гипоксия, и несколько секунд без кислорода стали решающими для малыша и его здоровья. Дауд оказался в реанимации сразу после рождения. Однако даже после этого у родителей сохранялась надежда на то, что всё обойдётся.

    Не обошлось. Когда Дауду было два месяца, мама мальчика заметила, что малыш не удерживает голову. Родители обратились сначала к одному врачу, затем к другому. Наконец прозвучал вердикт: «У вашего сына угроза ДЦП». Тогда же Дауда назвали тяжёлым ребёнком и предрекли бесконечное лечение. Вскоре диагноз подтвердился.

    Но Дауд в первую очередь не «несчастный ребёнок с диагнозом», а добрый, улыбчивый мальчик, любимый сын. Он уже умеет ползать и любит смотреть мультики. Конечно, этих навыков удалось добиться только благодаря дорогостоящим реабилитациям, которые значительно истощили бюджет родителей. К сожалению, на очередной курс лечения для мальчика у них просто нет денег.

    Но без такого лечения Дауду не обойтись, ведь от него напрямую зависит дальнейшее развитие ребёнка. Сейчас мальчику необходимо научиться держать предметы в руках и постепенно учиться разговаривать. Не имея возможности самостоятельно оплатить лечение, родители Дауда обратились в благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. Собрать необходимо 248 000 рублей.

    «Пожалуйста, помогите маленькому петербуржцу стать здоровым. У родителей Дауда вся надежда только на помощь неравнодушных людей», — говорят в фонде.

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

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