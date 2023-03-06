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    На небе ухмыляется луна. Посмотрите, как на фоне светящегося диска над Петербургом зловеще летают птицы

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    5 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Над Петербургом взошла яркая полная луна. Ее хорошо видно — вечером понедельника облака расступились и вечерние пейзажи выглядят загадочно и даже зловеще.

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    На фоне ночного светила выделяются птицы — они летят куда-то по делам стаями и одиноко сидят на ветвях деревьев. Пернатых 6 марта сумел запечатлеть фотокорреспондент «Фонтанки».

    супервидовая камера «Фонтанки»

    Прошлой ночью в Петербурге можно было любоваться не только луной, но и северным сиянием. Его наблюдали прямо из окон домов, выходящих на север. Затем, ближе к утру, по городу расползся туман — его «засекла» супервидовая веб-камера.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 5

    Гость06 Мар 2023 в 21:20
    Жуть жуткая..)
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