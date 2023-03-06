На небе ухмыляется луна. Посмотрите, как на фоне светящегося диска над Петербургом зловеще летают птицы

Над Петербургом взошла яркая полная луна. Ее хорошо видно — вечером понедельника облака расступились и вечерние пейзажи выглядят загадочно и даже зловеще.
На фоне ночного светила выделяются птицы — они летят куда-то по делам стаями и одиноко сидят на ветвях деревьев. Пернатых 6 марта сумел запечатлеть фотокорреспондент «Фонтанки».
супервидовая камера «Фонтанки»
Прошлой ночью в Петербурге можно было любоваться не только луной, но и северным сиянием. Его наблюдали прямо из окон домов, выходящих на север. Затем, ближе к утру, по городу расползся туман — его «засекла» супервидовая веб-камера.