«Важно, из чьих рук выпущена эта пуля». Кремль ответил на вопрос о теракте в Брянской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о квалификации атаки диверсантов на Брянскую область как международного теракта рассказал, что следует ориентироваться на принадлежность нападавших. Об этом 6 марта сообщает РБК.

Украина, заявил представитель Кремля, использует самые разные боеприпасы. На это и раньше указывала Москва, заявляя о «растущей вовлеченности стран НАТО в конфликт».

«Здесь не столько это важно — важно, из чьих рук выпущена эта пуля. Тут уже все необходимые квалификации этому происшествию были даны. Это не что иное, как террористический акт», — сказал Песков.