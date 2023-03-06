«Важно, из чьих рук выпущена эта пуля». Кремль ответил на вопрос о теракте в Брянской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о квалификации атаки диверсантов на Брянскую область как международного теракта рассказал, что следует ориентироваться на принадлежность нападавших. Об этом 6 марта сообщает РБК.
Украина, заявил представитель Кремля, использует самые разные боеприпасы. На это и раньше указывала Москва, заявляя о «растущей вовлеченности стран НАТО в конфликт».
«Здесь не столько это важно — важно, из чьих рук выпущена эта пуля. Тут уже все необходимые квалификации этому происшествию были даны. Это не что иное, как террористический акт», — сказал Песков.
Такими словами пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналиста, что в теле раненного при стрельбе мальчика обнаружили «натовскую пулю».
В результате нападения украинской разведывательно-диверсионной группы на два села в Климовском районе Брянской области 2 марта погибли двое человек, был ранен ребенок. Случившееся признали терактом. В ФСБ заявили, что диверсанты были выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.