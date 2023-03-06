Женщина с двумя детьми оказалась с больнице после наезда на опору видеокамеры под Лугой

Полиция Ленобласти выясняет обстоятельства серьезной аварии в Лужском районе, в которой пострадали двое детей и их мать. Они на машине врезались в столб.



ДТП произошло в 8:30 5 марта на 73-м километре дороги Великий Новгород — Луга, сообщает 6 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 34-летняя жительница Великого Новгорода на своем Hyundai Solaris не справилась с управлением и съехала в правый кювет, после чего машина врезалась в мачту для видеокамеры.

В результате аварии автомобилистку госпитализировали в тяжелом состоянии. Пострадали также её 16-летний сын и 7-летняя дочь, подростка доставили в больницу в состоянии средней тяжести, девочку — в удовлетворительном. По факту произошедшего ведется проверка.