«Сестрорецкий курорт» обложили антитеррором. Активистам не удалось провести экскурсию, местным — погулять

Территория «Сестрорецкого курорта» в воскресенье, 5 марта, оказалась недоступна для всех гуляющих — как идейных, так и случайных. Впускают только «пользователей услуг».



О том, что посторонних по периметру встречают люди в форме, днем 5 марта сообщили в градозащитных и районных пабликах. В частности, «Новости Сестрорецка» разместили пост: «Парк санатория оцеплен охраной, никого не пускают внутрь, не только тех, кто пришел на экскурсию (ее изначально планировалось провести вокруг санатория, а не на территории, во избежание конфликтных ситуаций), но и других граждан, которые в выходной просто приехали погулять по парку… Как говорят, проводится антитеррористические учения». Экскурсию планировали активисты, которые выступают против застройки Сестрорецкого курорта.

