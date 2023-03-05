«Сестрорецкий курорт» обложили антитеррором. Активистам не удалось провести экскурсию, местным — погулять

Территория «Сестрорецкого курорта» в воскресенье, 5 марта, оказалась недоступна для всех гуляющих — как идейных, так и случайных. Впускают только «пользователей услуг».
О том, что посторонних по периметру встречают люди в форме, днем 5 марта сообщили в градозащитных и районных пабликах. В частности, «Новости Сестрорецка» разместили пост: «Парк санатория оцеплен охраной, никого не пускают внутрь, не только тех, кто пришел на экскурсию (ее изначально планировалось провести вокруг санатория, а не на территории, во избежание конфликтных ситуаций), но и других граждан, которые в выходной просто приехали погулять по парку… Как говорят, проводится антитеррористические учения». Экскурсию планировали активисты, которые выступают против застройки Сестрорецкого курорта.
В районной администрации не смогли объяснить, что происходит: «Сестрорецкий курорт» теперь частная территория, и о том, что парк закрыт, в пресс-службе администрации узнали из СМИ. Никакой информации о причинах закрытия парка или природе «учений», если это были они, в администрации тоже нет. Полиция также заявила, что никаких мероприятий не проводит.
В пресс-службе Группы ЛСР «Фонтанке» подтвердили, что в соответствии с постановлением правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей…» на территории санатория «проводятся антитеррористические учения, в связи с чем доступ на участок временно ограничен». «В настоящее время заходить на частную территорию разрешается только потребителям услуг или лицам, нуждающимся в оказании первой медицинской помощи, — добавили там. — В понедельник санаторий будет функционировать в обычном режиме».
Напомним, Группа ЛСР приобрела объект еще в 2021 году, после реконструкции он должен сохранить свою санаторную функцию. Местные жители опасаются, что там появится жилье, а территорию огородят для свободного доступа. В последний день февраля 2023 года на территории начался снос одного из корпусов.