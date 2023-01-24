Петербургских депутатов убедили в том, что Сестрорецкий курорт останется санаторием

Постоянная Комиссия по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды петербургского Заксобрания обсудила план обновления первого отечественного санатория — Сестрорецкого курорта. Инвестор уверил депутатов, что санаторий сохранит свои функции, а элитного жилья там не будет.
В 2021 году «Группа ЛСР» приобрела Сестрорецкий курорт в собственность. Разработанный компанией проект реконструкции получил положительные заключения профильных комитетов городского Правительства, уже подготовлена проектная документация и согласовано льготное финансирование в рамках госпрограммы кредитования объектов туристического бизнеса.
Как сообщает пресс-служба ЗакСа, согласно представленному плану масштабную реконструкцию предполагается провести в два этапа. Сначала займутся перестройкой основного корпуса 1978 года, увеличив количество номеров. На втором этапе собираются воссоздать историческое здание так называемого Курзала (подробнее об этом «Фонтанка» уже писала) — концертного зала на территории санатория, который в начале XX века считался одним из крупнейших в Европе.
Зная про обеспокоенность местных жителей, на презентации проекта первый заместитель генерального директора ПАО «Группа ЛСР» Игорь Левит подчеркнул, что речь не идет о строительстве какого-либо жилья, апартаментов или о перепрофилировании деятельности курорта — только реконструкция.
Как предполагается, строительные работы займут около двух с половиной лет, в итоге в городе появится 500 новых рабочих мест. За реконструкцией будет следить рабочая группа, в которую войдут в том числе представители администрации Курортного района и города Сестрорецка. Она также будет информировать жителей о ходе работ.