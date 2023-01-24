Петербургских депутатов убедили в том, что Сестрорецкий курорт останется санаторием

Постоянная Комиссия по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды петербургского Заксобрания обсудила план обновления первого отечественного санатория — Сестрорецкого курорта. Инвестор уверил депутатов, что санаторий сохранит свои функции, а элитного жилья там не будет.



В 2021 году «Группа ЛСР» приобрела Сестрорецкий курорт в собственность. Разработанный компанией проект реконструкции получил положительные заключения профильных комитетов городского Правительства, уже подготовлена проектная документация и согласовано льготное финансирование в рамках госпрограммы кредитования объектов туристического бизнеса.

