В Петербурге начался снос корпуса Сестрорецкого курорта

В пресс-службе застройщика подчеркнули, что работы ведутся на основании разрешения на строительство, выданного 16 февраля 2023 года. В самом документе (он опубликован на сайте Госстройнадзора) указано, что застройщиком выступает ООО «ЛСР-Строй», а в соответствии с проектной документацией планируется реконструкция.

Фактически третий корпус (это 11-этажное здание, расположенное по адресу: улица Максима Горького, 2, лит. К, на берегу Финского залива) получит новый облик. Как здание будет выглядеть, показывала «Фонтанка».



Ранее судьбой Сестрорецкого курорта обеспокоились местные жители, которые опасаются, что на месте знаменитого санатория появятся жилье или псевдоапартаменты. Они же и опубликовали в соцсетях фото работающей на территории техники. Первый заместитель гендиректора ПАО «Группа ЛСР» Игорь Левит заявлял, что ни о перепрофилировании санатория под другие цели, ни о строительстве жилья речи не идет. Сестрорецкий курорт группа приобрела в 2021 году.

