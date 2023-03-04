Школьники из Петербурга победили в международной олимпиаде по математике

Четверо школьников из Петербурга стали победителями XIV Международной олимпиады по математике Romanian Master of Mathematics в Румынии. Об этом 4 марта сообщает телеграм-канал Министерства просвещения РФ.
«Все участники российской сборной завоевали золотые медали», — говорится в сообщении.
Лидерами в индивидуальном зачёте стали петербуржцы из физико-математического лицея № 239 Роман Кузнецов, Алиса Волкова и Эльдар Хисамутдинов, а также Павел Прозоров из лицея № 533. Руководитель российской сборной — учитель математики лицея № 239 Кирилл Сухов, его заместитель — доцент кафедры высшей математики МФТИ Павел Кожевников.
Российские школьники принимали участие в олимпиаде дистанционно — на площадке образовательного центра «Сириус».