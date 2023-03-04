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    Школьники из Петербурга победили в международной олимпиаде по математике

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    Четверо школьников из Петербурга стали победителями XIV Международной олимпиады по математике Romanian Master of Mathematics в Румынии. Об этом 4 марта сообщает телеграм-канал Министерства просвещения РФ.

    «Все участники российской сборной завоевали золотые медали», — говорится в сообщении.

    Лидерами в индивидуальном зачёте стали петербуржцы из физико-математического лицея № 239 Роман Кузнецов, Алиса Волкова и Эльдар Хисамутдинов, а также Павел Прозоров из лицея № 533. Руководитель российской сборной — учитель математики лицея № 239 Кирилл Сухов, его заместитель — доцент кафедры высшей математики МФТИ Павел Кожевников.

    Российские школьники принимали участие в олимпиаде дистанционно — на площадке образовательного центра «Сириус».

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    Олимпиада по математикеШкольники
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    Комментарии 16

    Гость04 Мар 2023 в 21:46
    Либерота в трауре...
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