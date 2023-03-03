В Сестрорецке проводили бывшего главу УГИБДД Сергея Бугрова

В Петербурге 3 марта проводили бывшего начальника УГИБДД по городу и области Сергея Бугрова. Отпевание прошло в Петропавловской церкви в Сестрорецке.
На церемонии присутствовали представители городской администрации, в том числе губернатор Петербурга Александр Беглов, и силовики.
Гостей было очень много. Подъезды к церкви с утра перекрыли, парковочных мест не хватало. Чтобы попасть в храм, люди стояли в очереди.
Сергей Бугров родился в 1957 году в Песочном, начал службу в ГАИ в 1981 году, в начале «нулевых» возглавил ГИБДД, а покинул пост только в 2015 году, дослужившись до генерал-майора полиции. Он скончался в ночь на 28 февраля.