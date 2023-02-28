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    Умер бывший глава УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Сергей Бугров

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    В Петербурге в ночь на 28 февраля скончался генерал-майор полиции в отставке, в прошлом начальник УГИБДД по городу и области Сергей Бугров. Об этом сообщает 47news.

    Сергей Бугров проживал в Репино. Вероятно, он будет похоронен в некрополе репинского кладбища.

    Бугров родился в 1957 году в Песочном. После армии стал пожарным. Начал службу в ГАИ в 1981 году, то есть еще при Брежневе. В начале «нулевых» возглавил ГИБДД, а покинул пост в 2015 году. Затем работал в Газпроме.

    «После было достаточно интриг в его кабинете, вплоть до ареста летом 2022 года генерала-майора Алексея Семенова. Однако и сегодня большинство бизнесменов, чиновников и силовиков двух регионов ассоциируют ГАИ-ГИБДД именно с его именем», — отмечается в публикации.

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