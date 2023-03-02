В Гонконге вспыхнул небоскреб. На людей падают угли

Бамбуковые леса загорелись вокруг строящегося небоскреба на Мидл-роуд в Гонконге. Об этом 2 марта сообщает South China Morning Post.
Кадры пожара заполнили соцсети. На них видно, насколько сильно распространилось пламя по бамбуковым конструкциям.
Издание сообщает о двух пострадавших. По предварительной информации, это автомобилисты. Горящие угли падали прямо на улицу, распространяя огонь. Во время пожара были слышны взрывы. Сейчас огонь пытаются потушить в том числе при помощи двух реактивных самолетов.
Есть опасения, что от подхваченных ветром искр могут загореться рядом расположенные пятизвездочный отель Sheraton и офисное здание Hermes House.