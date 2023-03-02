«Скоро будем маркировать вдох и выдох». Бизнес сосчитал новые расходы на маркировку и прослезился

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Сети быстрого питания эмоционально отреагировали на обязанность сканировать при продаже каждую бутылку воды. Предприниматели грозятся переложить расходы на покупателей, а то и вовсе перестать продавать бутилированные напитки. Но маркировки мало не бывает: с 1 марта началось внедрение совершенно новой системы прослеживания — ФГИС «Зерно».



1 марта в России стартовал новый этап внедрения цифровой маркировки «Честный знак». С этой даты все предприятия, торгующие минеральной и питьевой водой должны сканировать нанесенные на нее коды маркировки при продаже и фиксировать вывод из оборота. Для розничных сетей, особенно крупных, трагедии не случилось: метки наносят производители, а ретейлерам понадобилось лишь настроить информационные системы, чтобы работать с новым видом маркированной продукции.



А вот рестораторы всерьез опасались, что новые правила окажутся невыполнимыми и в конечном счете оставят их без воды. Чтобы соблюсти букву закона, официанту пришлось бы, после того, как гость закончил трапезу, забирать со стола пустую тару, идти к кассе, попросить кассира найти в программном обеспечении стол, на который пробивалась вода, сканировать индивидуальный код бутылки, дождаться ответа от «Честного знака» и, только после этого появится возможность пробить фискальный чек, описывает процедуру telegram-канал «Дневник ресторатора». По мнению участников рынка, на практике это погрузило бы работу заведения в хаос: на кассах бы скапливались очереди из официантов, а клиенты выражали бы недовольство из-за медленного обслуживания. Но в итоге Минпромторг выпустил разъяснение, в котором уточнил, что при обслуживании через официантов не нужно выводить из оборота каждую бутылку воды — можно внести данные совокупно и в течение трех дней.



А вот сети быстрого питания, отпускающие товар через кассу, послабления не получили, что спровоцировало волну эмоциональных дискуссий в соцсетях о подходах к регулированию бизнеса в целом и полезности «Честного знака» в частности.

Так, московский франчайзи сети пиццерий «ДоДо» Виктор Стоумов сообщил, что собирается выводить из продажи воду. «Посчитали прибыль от продажи воды, сравнили со стоимостью внедрения этого «Честного знака», посмотрели на срок окупаемости», — пояснил он. На рынке циркулируют слухи, что газировка временно перестала продаваться в ресторанах «Вкусно и точка», рассказал совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров в своем telegram-канале. «Осталась только детская вода, она выведена из системы», — отметил он. Впрочем, на момент публикации на сайте сети газировка доступна. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу «Вкусно и точка». «Мы просто по 30 рублей к бутылке воды прибавили в итоге», — рассказал в комментариях к посту еще один ресторатор.



«Все эти расходы лягут в цену для потребителя, цены и так растут с космической скоростью уже год, несмотря на то, что все идет по плану и оптимизм, сейчас опять дорожает все, что завязано на курсе, плюс в цену продажи воды в ресторанах и кафе будут добавлены все издержки, как производителей, так и логистов и продавцов. По цепочке», — отметила основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. Впрочем, по ее словам, в конкретно ее заведениях фильтрованную воду дают бесплатно и на этом не зарабатывают.



Что такое «Честный знак» и кто на нем зарабатывает?

Кампания по маркировке товаров стартовала в 2019 году. Идеей было снабдить потребительские товары специальными метками Data Matrix (двухмерный код, матричный штрихкод, другая разновидность пресловутых QR-кодов). По задумке властей, это даст возможность проследить весь путь продукта и таким образом победить нелегальный оборот.

Оператором системы стал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — совместный проект USM Алишера Усманова, ГК «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого. Впрочем, на данный момент сведения о владельцах юрлица в ЕГРЮЛ скрыты — такая возможность в прошлом году появилась у тех, кто находится под санкциями.



Обязательной маркировке сейчас подлежат меховые изделия, лекарства, табачные изделия, пиво и слабоалкогольные напитки, обувь, парфюмерия, фотоаппараты и вспышки, шины и покрышки, товары легкой промышленности, молочная продукция и питьевая вода. Еще несколько категорий находится в стадии тестирования. В последний раз ЦРПТ раскрывала финансовые показатели за 2020 год — тогда выручка составила 1,1 млрд рублей, прибыль 391 млн рублей.



Сама метка, которую нужно наносить на каждую единицу продукции и за которую бизнес платит ЦРПТ, стоит недорого — 60 копеек (50 копеек плюс НДС). Но расходы бизнеса на этом не исчерпываются. Так, линия для автоматического нанесения марки может стоить несколько миллионов рублей, оценивали предприниматели. Тем, кто ранее не работал с маркируемой продукцией, также придется потратиться на сканеры для считывания меток, программное обеспечение, а самое главное в IT-отделах понадобятся специальные сотрудники, которые будут заниматься внедрением и поддержкой ПО для сканирования меток — сбой грозит остановкой продаж, либо штрафами. И если в случае дорогих изделий, например шуб, элитных духов, такие затраты имеют смысл в целях борьбы с подделками и контрафактом, то необходимость маркировки сравнительно недорогих товаров — воды и молочной продукции — вызывала непонимание у бизнеса.



За идею маркировать воду еще в 2020 году высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, посетовав на производителей некачественной минеральной продукции: «Это просто обман людей. Просто из-под крана вода, куда досыпается некий состав, минеральные соли. Это теневой оборот, это несоответствие названия воды, потому что эти производители просто не имеют доступа <...> к источникам», — говорила она.

Эффект уже есть, считают в ЦРПТ. Так, благодаря маркировке упакованной воды этот рынок уже «обелился» на 15%, сообщает пресс-служба оператора. Воду в России производят 1,3 тыс. предприятий. Из них 185 компаний до введения маркировки осуществляли производство, но не подавали сведения ни в один государственный орган. После внедрения маркировки они «вышли из тени», начали работать в легальном поле. При этом маркировка упакованной воды, как и в других категориях, не оказала хоть сколько-нибудь заметного влияния на цену товаров и темпы производства, уверены в «Честном знаке».



«Регуляторика до последней пылинки»

Однако, по мнению предпринимателей, выгоды, которые получает государство, выводя недобросовестных торговцев на чистую воду, не сопоставимы с ущербом для бизнеса. И речь здесь не только в прямых издержках, сколько в непонимании своих выгод от усиления регуляторной нагрузки.



«Особенно тяжело это делать, когда ты понимаешь, какая это потеря времени, денег и человеческого ресурса. По всей стране идут закупки сотен тысяч бесполезных сканеров, печатаются сотни миллионов бесполезных марок, над бесполезной автоматизацией трудятся тысячи программистов», — рассуждает Михаил Гончаров. По его мнению, «устойчивая и многолетняя тенденция регуляторики до последней пылинки стоит стране миллиардов потерь и миллионов не начатых бизнесов». «Как только ты узнаешь, что тебе предстоит делать, так сразу и желание что-то делать пропадает», — подчеркивает он.



Анастасия Татулова, считает, что это вопрос разных стратегий и приоритетов развития страны. «Первый подход (российский): утверждать что воду в бутылки наливают и продают из под крана, что ей потом в бутылках «травятся люди» и что упражнение по наклеиванию марки превращает воду в нектар, очищая ее и сертифицируя, поэтому ее надо маркировать — наше грустное ноу-хау и флагман цифровизации», — комментирует она.

Второй подход, который используют большинство европейских стран, — иметь такую систему очистки водопроводной воды, чтобы по всей стране воду можно было безопасно пить из крана бесплатно. «В Австрии, Франции, Германии, Швейцарии, Люксембурге, Дании, Норвегии и еще паре десятков стран — воду в бутылках пьют разве что иностранцы. Все местные пьют отличную воду из под крана. Никто не травится. Но и дохода нет», — говорит она.



Впрочем, и в других отраслях выгоды от введения «Честного знака» считают спорными, зато трудовые издержки — вполне реальными. «С введением маркировок на обувь, наш бизнес превратился в тупое просиживание перед компом за системой, которая безумно лагает, часами сидишь пытаешься заказать маркировки, потом часами сидишь как дебил наклеиваешь их на коробки, потом ещё через это <...> надо как-то из оборота вывести и, если возврат, также обратно <...> в оборот ввести. 90% времени занимаешься не продажами, а какой-то [ерундой] и все это ещё за свой счёт и за свое время», — написал в комментариях к посту Михаила Гончарова представитель мастерской обуви ручной работы Celvins.



Больше маркировки

Но «Честный знак» — это не единственная система, которую использует государство для контроля за бизнесом. С 1 июля 2018 года за движением товаров животного происхождения следит Федеральная государственная информационная система «Меркурий». При этом молочная продукция также проходит через «Честный знак». Пока это касается ретейла. Но 1 декабря 2023 года рестораны, кафе и госучреждения обязаны передавать в систему сведения о выводе «молочки» из оборота в целях, не связанных с последующей реализацией.



За оборотом алкоголя следит ЕГАИС. Маркировка пива и слабоалкогольных напитков в «Честном знаке» также частично пересекается с этой системой.

Наконец, с 1 марта 2023 к ним добавилась Федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Зерно». В нее участники рынка должны вноситься информацию о перемещениях самих злаковых, зернобобовых, масличных культур, так и продуктах переработки зерна. Это, к примеру, мука и крупы, крахмал, смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, зерновые продукты для завтрака, глютен и др. Это также потребует дополнительных затрат по всей цепочке — на внедрение необходимых ИТ-решений и их настройку, на обучение сотрудников, на саму работу в системе и внесение в нее данных.

Розничные сети пока «гасят» в системе входящие партии, рассказал «Фонтанке» совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский. «Мы зарегистрировались как покупатель, а как дистрибьютор пока выясняем способы работы. Решили не спешить и дождаться доработок с их стороны», — отметил он. По словам предпринимателя, система, во всяком случае, на данном этапе, выглядит еще более нетривиальной в эксплуатации, чем «Меркурий» — работать с ней пока можно лишь через веб-интерфейс. «Видимо, еще 10 человек нужно брать на работу, чтобы разбираться с этим», — сетует предприниматель. Штрафов за нарушения пока нет, однако один из поставщиков «Реалъ» уже сообщил, что не будет работать с сетью, если та не подключиться к ФГИС, отмечает Александр Мышинский.



Работать с «Зерном» предстоит и общепиту. «Скоро будем маркировать вдох и выдох. За каждый платить нужно», — прокомментировал Михаил Гончаров перспекивы внедрения ФГИС.

