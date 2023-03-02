Русалочка «обрусела». На основании известной статуи в Копенгагене появился знакомый триколор

На основании статуи, которая изображает Русалочку из сказки Ханса Кристиана Андерсена, появились цвета российского флага. Об этом 2 марта сообщает Reuters.
В полиции случившееся назвали «вандализмом». Кто решил оставить триколор на одной из самых известных достопримечательностей Копенгагена, не уточняется.
Бронзовая статуя была открыта в августе 1913 года в порту датской столицы. Начиная с середины 1960-х злоумышленники неоднократно посягали на её облик, но каждый раз скульптуру восстанавливали. В последний раз, в июле 2020 года, на её основании появилась надпись racist fish (рыба-расист).