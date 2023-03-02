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    Русалочка «обрусела». На основании известной статуи в Копенгагене появился знакомый триколор

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    18 комментариев

    На основании статуи, которая изображает Русалочку из сказки Ханса Кристиана Андерсена, появились цвета российского флага. Об этом 2 марта сообщает Reuters.

    В полиции случившееся назвали «вандализмом». Кто решил оставить триколор на одной из самых известных достопримечательностей Копенгагена, не уточняется.

    Бронзовая статуя была открыта в августе 1913 года в порту датской столицы. Начиная с середины 1960-х злоумышленники неоднократно посягали на её облик, но каждый раз скульптуру восстанавливали. В последний раз, в июле 2020 года, на её основании появилась надпись racist fish (рыба-расист).

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    РусалочкаВандализмКопенгаген
    ЛАЙК3
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ12
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    Комментарии 18

    Гость02 Мар 2023 в 16:18
    Смешанное чувство.
    +0−0
    HomerMP02 Мар 2023 в 16:15
    Безобразие.
    +0−0
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