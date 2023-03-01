На Сахалине, в девятибалльной зоне, извергается вулкан

Вулкан Эбеко на Сахалине утром 1 марта выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра, сообщает областное ГУ МЧС. «Угрозы для жизнедеятельности населения нет», — отмечается в сообщении.
Шлейф распространился на 5 километров в северном направлении. По данным МЧС, пеплопада и запаха сероводорода не было. Однако, как пишет astv.ru, по словам местных жителей, часть Северо-Курильска все-таки засыпало пеплом. На роликах видно, что снег почернел.
Высота Эбеко — 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского, в
SakhalinMediа напоминает, что почти весь Сахалин отнесен к девятибалльной зоне. Сейсмичность Курильской островной дуги связана с погружением Тихоокеанской плиты под материк со скоростью около