Электромобили до конца года будут пускать на платные трассы бесплатно

С 1 марта в России стартует эксперимент, в рамках которого электромобили получили право бесплатного проезда по платным федеральным трассам. Соответствующее постановление правительства РФ было подписано первым зампредом Андреем Белоусовым.
Право бесплатного проезда распространяется на машины как отечественного, так и иностранного производства и будет действовать до конца 2023 года, сообщает 1 марта пресс-служба ГК «Автодор». Бесплатно электромобили будут пускать на трассы М-1 «Беларусь», включая «Обход Одинцова», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и ЦКАД.
Чтобы получить такое право, владельцу электромобиля нужно обратиться в офис поддержки пользователей ООО «Автодор — платные дороги» и предоставить свой паспорт и ПТС либо СТС автомобиля с подтверждением того, что машина оснащена только электрическим двигателем. Также необходим транспондер T-pass, при отсутствии его можно купить или взять в аренду.
Статус «Электромобиль» позволит бесплатно проезжать через пункты оплаты и рамки «Свободного потока», а оператор будет следить за соблюдением условий эксперимента. Передавать или переустанавливать транспондер на другие машины при этом запрещено, при нарушении этого правила с владельца спишут полную стоимость поездки, а устройство будет отключено от акции.