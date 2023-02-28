    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, с-з

    759мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.43eur79.62
    ТЕМА ДНЯ

    Пулково открылось - что это было?

    «У гостя должен быть рот». Иван Ургант объявил о начале съёмок авторского шоу и выдвинул требование к собеседникам

    6 комментариев

    Телеведущий Иван Ургант объявил о начале съёмок своего нового авторского ТВ-шоу «Эмпатия Ванюччи». Такое название, по его словам, — предварительное.

    «Суть программы не нова и мною по традиции заимствована — честный разговор с максимально искренним человеком. Требование к гостям остаётся прежним — у гостя должен быть рот», — рассказал Ургант в своём Telegram-канале 28 февраля.

    Первым его собеседником станет театральный режиссер и продюсер Эдуард Бояков. Выбор гостей, вопросов и образа ведущего, отметил Ургант, полностью согласован с руководством театра «Уголок дедушки Дурова». Впрочем, с учётом несерьёзности заявления, которую легко уловить между строк, оно вполне может оказаться шуточным.

    Ранее в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» Бояков заявил, что шоумену Ивану Урганту не место на Первом канале, «потому что он против государства».

    «Фонтанка» писала, что Иван Ургант, вероятно, намекнул на возвращение своего шоу на телевизионные экраны. 20 февраля он опубликовал фотографию из пустой редакции «Вечернего Урганта» и сопроводил ее подписью: «Люблю, когда вся команда в сборе».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Иван УргантУргант
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close