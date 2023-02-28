«У гостя должен быть рот». Иван Ургант объявил о начале съёмок авторского шоу и выдвинул требование к собеседникам

Телеведущий Иван Ургант объявил о начале съёмок своего нового авторского ТВ-шоу «Эмпатия Ванюччи». Такое название, по его словам, — предварительное.



«Суть программы не нова и мною по традиции заимствована — честный разговор с максимально искренним человеком. Требование к гостям остаётся прежним — у гостя должен быть рот», — рассказал Ургант в своём Telegram-канале 28 февраля.



Первым его собеседником станет театральный режиссер и продюсер Эдуард Бояков. Выбор гостей, вопросов и образа ведущего, отметил Ургант, полностью согласован с руководством театра «Уголок дедушки Дурова». Впрочем, с учётом несерьёзности заявления, которую легко уловить между строк, оно вполне может оказаться шуточным.

