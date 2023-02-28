«Бортпроводники молчком ходят». Что происходило в Пулково, пока закрывали небо ради «учений»

Сообщения о «неопознанном летающем объекте», якобы замеченном в районе Петербурга, на время изменили работу аэропорта Пулково. Пассажиров выводили из самолетов без конкретного объяснения. «Фонтанка» пообщалась с очевидцами.
«Сидели в самолете — подогнали трап, всех высаживают. Изначально сказали, что рейс задерживают по причине прибытия первых лиц государства. Сейчас просто говорят, задерживается на неопределенный срок», — поделилась читательница Александра.
Про «первых лиц», о которых якобы по громкой связи сообщил пилот, рассказала и другая очевидица. Анастасия должна была отправиться в Минеральные Воды, но ее рейс задержался почти на полтора часа.
«Бортпроводники молчком ходят. Изначально думала, что выходим из самолета. Сейчас уже нет. Вещи забрать не разрешили стюарды, сказали, небо открывать собираются», — добавила она.
Сейчас воздушное пространство над Петербургом открыто — самолеты вылетают из Пулково и прилетают.
Как писала «Фонтанка», небо над Северной столицей закрывали с 11 до 12 часов дня 28 февраля. Источники «Фонтанки» говорили, что это связано с обнаружением неопознанного летающего объекта в 160–200 км от города, в воздух поднимали истребители. Однако же, как нам стало известно, контакта у военных с «объектом» не получилось. Собеседник, близкий к обеспечению воздушной безопасности, сказал, что НЛО вообще мог быть смоделирован, для такого применяются войска радиоэлектронной борьбы. Позже в Минобороны сказали, что закрытие неба и вовсе было связано с «тренировкой» сил ПВО.