«Бортпроводники молчком ходят». Что происходило в Пулково, пока закрывали небо ради «учений»

Сообщения о «неопознанном летающем объекте», якобы замеченном в районе Петербурга, на время изменили работу аэропорта Пулково. Пассажиров выводили из самолетов без конкретного объяснения. «Фонтанка» пообщалась с очевидцами.



«Сидели в самолете — подогнали трап, всех высаживают. Изначально сказали, что рейс задерживают по причине прибытия первых лиц государства. Сейчас просто говорят, задерживается на неопределенный срок», — поделилась читательница Александра.



Про «первых лиц», о которых якобы по громкой связи сообщил пилот, рассказала и другая очевидица. Анастасия должна была отправиться в Минеральные Воды, но ее рейс задержался почти на полтора часа.

