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    Пулково открылось - что это было?

    В Смольном подтвердили, что небо над Петербургом открыто

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    Небо над Петербургом открыто. Об этом официально заявили в пресс-службе городского правительства.

    «Небо над Петербургом открыто — все временные ограничения сняты», — говорится в сообщении от 12:31.

    В районе 11 часов утра воздушное пространство над Петербургом было закрыто, самолеты не вылетали и не прибывали в Пулково. Источники «Фонтанки» говорили, что воздушное пространство закрывали из-за неопознанного летающего объекта, обнаруженного в 160–200 км от города, в воздух поднимали истребители. Однако же, как нам стало известно, контакта у военных с «объектом» не получилось. Собеседник, близкий к обеспечению воздушной безопасности, сказал, что НЛО вообще мог быть смоделирован, для такого применяются войска радиоэлектронной борьбы.

    Позже в Минобороны сказали, что закрытие неба и вовсе было связано с «тренировкой» сил ПВО.

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