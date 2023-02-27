Десантника приговорили к 4 годам колонии за поджог военкомата в Волгограде

В Волгограде суд вынес приговор Денису Сердюкову, его признали виновным в хулиганстве и порче имущества при поджоге районного военкомата. Об этом 27 февраля сообщает портал V1.



Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему 4 года лишения свободы в колонии общего режима.



Советский районный военкомат тушили в мае прошлого года. Сердюков пришел с «коктейлями Молотова» к зданию и забросил бутылки в окно. Экстренные службы скрывали факт поджога комиссариата, о случившемся стало известно лишь при избрании меры пресечения подозреваемому.

