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    Десантника приговорили к 4 годам колонии за поджог военкомата в Волгограде

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    В Волгограде суд вынес приговор Денису Сердюкову, его признали виновным в хулиганстве и порче имущества при поджоге районного военкомата. Об этом 27 февраля сообщает портал V1.

    Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему 4 года лишения свободы в колонии общего режима.

    Советский районный военкомат тушили в мае прошлого года. Сердюков пришел с «коктейлями Молотова» к зданию и забросил бутылки в окно. Экстренные службы скрывали факт поджога комиссариата, о случившемся стало известно лишь при избрании меры пресечения подозреваемому.

    Издание отмечает, что Сердюков проходил службу в Новороссийске, был десантником в 33-й отдельной мотострелковой бригаде.

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