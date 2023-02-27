Осуждённого на 22 года Ивана Сафронова этапировали в ИК-7 в Красноярском крае

Ивана Сафронова, приговорённого к 22 годам колонии строгого режима за госизмену, этапировали в ИК-7 Красноярского края, где он будет отбывать наказание. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости, ссылаясь на его адвоката.
О том, что экс-советника гендиректора Роскосмоса этапировали из московского СИЗО «Лефортово» в колонию, стало известно 8 февраля. При этом куда именно его отправили, не уточнялось.
Спустя сутки после этого «Фонтанка» писала, что его уволили с должности советника генерального директора Роскосмоса по четвёртому пункту первой части 83-й статьи ТК РФ — из-за осуждения к наказанию, которое исключает продолжение прежней работы.
Приговор Сафронову вступил в силу в начале декабря. Заседание проходило в закрытом режиме, так как в деле содержатся материалы под грифом «Секретно».
5 сентября 2022 года Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Также ему назначили два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тыс. руб. Свою вину Сафронов не признал. По его мнению, уголовное преследование напрямую связано с журналистской деятельностью. Видеорепортаж из зала суда смотрите на «Фонтанке».