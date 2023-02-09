Осуждённого на 22 года Ивана Сафронова уволили с должности советника гендиректора Роскосмоса

Ивана Сафронова, приговорённого к 22 годам колонии строгого режима за госизмену, уволили с должности советника генерального директора Роскосмоса. Об этом 9 февраля сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу госкорпорации.



Сафронова уволили по четвёртому пункту первой части 83 статьи ТК РФ — из-за осуждения к наказанию, которое исключает продолжение прежней работы.

В госкорпорации объяснили, что Сафронов был сотрудником с момента задержания. Зарплату он не получал, поскольку в табеле учёта рабочего времени были неявки.