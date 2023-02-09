Осуждённого на 22 года Ивана Сафронова уволили с должности советника гендиректора Роскосмоса

Ивана Сафронова, приговорённого к 22 годам колонии строгого режима за госизмену, уволили с должности советника генерального директора Роскосмоса. Об этом 9 февраля сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу госкорпорации.
Сафронова уволили по четвёртому пункту первой части 83 статьи ТК РФ — из-за осуждения к наказанию, которое исключает продолжение прежней работы.
В госкорпорации объяснили, что Сафронов был сотрудником с момента задержания. Зарплату он не получал, поскольку в табеле учёта рабочего времени были неявки.
Накануне «Фонтанка» сообщала, что Сафронова этапировали из московского СИЗО «Лефортово» в колонию для отбытия наказания. Приговор вступил в силу в начале декабря.
5 сентября 2022 года Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Также ему назначили два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тыс. руб. Свою вину Сафронов не признал. По его мнению, уголовное преследование напрямую связано с журналистской деятельностью. Видеорепортаж из зала суда смотрите на сайте.