Приговорённого к 22 годам за госизмену журналиста Сафронова отправили по этапу. Где он, пока неизвестно

Журналист и бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, ранее приговорённый в 22 годам колонии строгого режима за госизмену, этапирован из московского СИЗО «Лефортово» в колонию для отбытия наказания. Об этом со ссылкой на адвоката Сафронова вечером 8 февраля сообщает городской портал MSK1.RU.



При этом адвокат пояснил, что не знает, куда именно отправили Сафронова. «Администрация УФСИН уведомит нас в 10-дневный срок о том, где он находится. А так они никогда не говорят, куда этапируют осуждённого. Потом уже поедем к нему. Я его видел лично в 20-х числах декабря в «Лефортово», а письмо получил от него 28-го. Иван не унывает, говорит: «Прорвёмся, встретимся в новом году на новом месте», — рассказал адвокат.

