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    Приговорённого к 22 годам за госизмену журналиста Сафронова отправили по этапу. Где он, пока неизвестно

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    Журналист и бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, ранее приговорённый в 22 годам колонии строгого режима за госизмену, этапирован из московского СИЗО «Лефортово» в колонию для отбытия наказания. Об этом со ссылкой на адвоката Сафронова вечером 8 февраля сообщает городской портал MSK1.RU.

    При этом адвокат пояснил, что не знает, куда именно отправили Сафронова. «Администрация УФСИН уведомит нас в 10-дневный срок о том, где он находится. А так они никогда не говорят, куда этапируют осуждённого. Потом уже поедем к нему. Я его видел лично в 20-х числах декабря в «Лефортово», а письмо получил от него 28-го. Иван не унывает, говорит: «Прорвёмся, встретимся в новом году на новом месте», — рассказал адвокат.

    «Фонтанка» писала, что приговор Ивану Сафронову вступил в силу в начале декабря. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку в деле содержатся материалы под грифом «секретно». Защита журналиста заявила, что обжалует приговор в кассационной инстанции.

    5 сентября 2022 года Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Также ему назначили два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тыс. руб. Свою вину Сафронов не признал. По его мнению, уголовное преследование напрямую связано с журналистской деятельностью. Видеорепортаж из зала суда смотрите на «Фонтанке».

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    АдвокатПриговорСудИван Сафронов
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    Комментарии 7

    ssr08 Фев 2023 в 23:18
    гОСТИ гадят...
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