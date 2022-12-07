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    Приговор Ивану Сафронову вступил в силу. Апелляционный суд признал его законным

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    1 комментарий

    Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор, вынесенный экс-советнику главы Роскосмоса и бывшему корреспонденту газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивану Сафронову. Таким образом, приговор официально вступил в силу.

    О решении апелляционного суда в среду, 7 декабря, сообщает ТАСС. Уточняется, что заседание прошло в закрытом режиме, поскольку в деле содержатся материалы под грифом «секретно».

    Защита Сафронова уже заявила, что обжалует приговор в кассационной инстанции.

    Напомним, 5 сентября Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Также ему назначили два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тыс. руб. Свою вину Сафронов не признал. По его мнению, уголовное преследование напрямую связано с журналистской деятельностью. Видеорепортаж из зала суда смотрите на «Фонтанке».

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    Комментарии 1

    26377885107 Дек 2022 в 18:46
    Так в чем там суть дела ? Ничего не написано
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